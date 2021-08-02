Tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını vatandaşlar bardak sularla söndürmeye çalıştı

500 kişi tarafından 4 gündür aranan Emine öğretmenden acı haber

İşte il il son durum! Antalya ve Muğla'da mücadele sürüyor, 2 şehirde daha yangın çıktı

THK Başkanı'nın ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna yanıtı spikeri de şaşırttı

Canlı yayına damga vurdu! Bir anda alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karaisalı ile Çukurova ilçeleri sınırında, Küçükçınar mevkisindeki bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yer ekibi sevk edildi.

Alevlerin tehdit ettiği Bozcalar Mahallesi'nde çalışma başlatan polis, anonslar yaparak yerleşim yerinin boşaltılması uyarısında bulundu.

Ekiplerin yönlendirmesiyle çevredeki yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu