Tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor (3)
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Tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor (3)

Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karaisalı ile Çukurova ilçeleri sınırında, Küçükçınar mevkisindeki bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yer ekibi sevk edildi.

Alevlerin tehdit ettiği Bozcalar Mahallesi'nde çalışma başlatan polis, anonslar yaparak yerleşim yerinin boşaltılması uyarısında bulundu.

Ekiplerin yönlendirmesiyle çevredeki yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor (3)
Tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor (3)
Tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor (3)
Tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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Tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor (3) - Haberler
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