TARLADA BAŞLAYAN YANGIN EV VE SERALARA ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'da tarlada başlayıp büyüyen yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangının yakındaki sera ve evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi'nde tarlada çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, otluk ve çalılık alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alındı. Ekipler, yangının sera ve evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti.