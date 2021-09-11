Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü - Haberler
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Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da tarlada başlayan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle yakındaki ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü.

ANTALYA'da tarlada başlayan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle yakındaki ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü.

Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi'nde, saat 14.30 sıralarında tarlada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek, otluk ve çalılık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazözler sevk edildi. Yangın, yakındaki sera ve evlere sıçramadan, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.


Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü

Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü

Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü

Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü

Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü

Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü

Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü

Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü

Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü

Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü - Haberler
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