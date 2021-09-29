Tarlada ayağı kayan yaşlı kadın kafa üstü düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarlada ayağı kayan yaşlı kadın kafa üstü düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarlada ayağı kayan yaşlı kadın kafa üstü düştü

Zonguldak Alaplı ilçesinde Fındık tarlasında yürüdüğü esnasında ayağı kayan 73 yaşındaki kadın kafa üstüne düştü.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Alaplı ilçesinde Fındık tarlasında yürüdüğü esnasında ayağı kayan 73 yaşındaki kadın kafa üstüne düştü. Komşuların olay yerine sağlık görevlileri çağırmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Alaplı Kocaman köyünde meydana geldi. Kocaman köyündeki evin yakınlarında bulunan Fındık bahçesine giden Hacer D. (73) tarlasında dengesini kaybederek kafası üzerine yere düştü. Fındık bahçesinden gelen ses üzerinde yardıma koşan komşuları tarafından hemen sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla taşınan talihsiz kadın Ereğli'de hastaneye kaldırıldı. Hacer D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ZONGULDAK

Tarlada ayağı kayan yaşlı kadın kafa üstü düştü

Tarlada ayağı kayan yaşlı kadın kafa üstü düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi

Trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Faik Öztrak Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Bülent Ersoy Gülben Ergen Yiğit Marcus Aral Abdullah Öcalan
Spor Stefan Kuntz Muslera Salih Uçan Fatih Terim Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tarlada ayağı kayan yaşlı kadın kafa üstü düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 18:35:56. #1.17#