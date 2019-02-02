Tarlada 80 Kuruş, Büyükşehirlerde 4 Misli

Mersin'de dalında 80 kuruştan satılan narenciye ürünleri büyük şehirlerdeki tüketiciye 3-4 misli fiyatla ulaşıyor.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, limon, portakal ve mandalina fiyatlarını değerlendirdi. Dalında portakal ve mandalinanın 80 kuruştan satıldığını belirten Şahin, limonun ise 1 lira ile 1 lira 20 kuruştan alıcı bulduğunu kaydetti. Şahin, çiftçinin ürünü değerinde satamadığı için zarar ettiğine, ürünün ise tüketiciye yüksek fiyatla ulaştığına dikkat çekti. Erdemli ilçesinin Türkiye'nin limon üretiminin 65'ini gerçekleştirdiğini belirten Şahin, "Bölgemizde şu anda limon hasadı devam etmektedir. Yüzde 30 yüzde 40 civarında limonumuz dalında halen beklemektedir. Çiftçilerimiz devletimizden gelecek güzel bir destek sesini beklemektedir. Şu ana kadar ki limonlarımız zaten hasat edilip gitti. Bundan sonraki ürünlerin daha iyi para etmesini ümit ediyoruz" dedi

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR 3-4 MİSLİ Narenciye fiyatlarını değerlendiren Şahin, "Şu anda dalda limonumuz 1 lira 20 kuruş - 1 lira civarında satılmaktadır. Alıcılar 1 lira 20 kuruş ile 1 lira 40 kuruştan almaktadır. Bölgemizde portakal ve mandalina ise 1 lira ve 80 kuruş aralığında satılmaktadır. Gerek mandalina gerekse portakal meyve sebze halinde 1 lira 40 kuruş, 1 lira 30 kuruş aralığında satılmaktadır. Ama her nedense büyükşehirlerde 2 misli 3 misli fiyata satılmaktadır" diye konuştu.

ÇİFTÇİ KAZANAMIYOR Dalında fiyatların genel anlamda 1 lira ile 80 kuruş aralığında olduğuna vurgu yapan Şahin, "Gerek mandalina, gerek portakal, gerekse limon ihracat azlığı sebebiyle düşük fiyattan satılmaktadır. Çiftçilerimizden bundan para kazanmıyor. Girdi fiyatlarımız pahalı, maliyetlerimiz pahalı. Çiftçilerimizin emeği çok. 10 Ağustos'tan itibaren girdi fiyatları 2 misli 3 misli artmıştır. Şuanda çiftçi 80 kuruşa, 1 liraya ürün satarak zarar ediyor. Biz bu fiyat aralığının düzelmesini, hem çiftçimizin kazanmasını hem tüketicilerimizin ürünü değerindeki fiyata normal fiyata yemelerini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

MARKETTE FİYAT 3-4 MİSLİ Hale narenciye ürünü getiren çiftçiler ise çok düşük para çalıştıklarından yakınarak, aynı ürünün markette 3-4 katı fiyatla gördüklerini belirtti. Mersin'de hem market sahibi hem de üretici olan Mehmet Dolaş ise dalında 80 kuruş olan mandalinanın Ankara'da 4 lira, İstanbul'da ise 8 lira satıldığını duyduklarını belirterek, "Yani bu şehirlerin hepsi Türkiye'dedir. Ama neden bu kadar uçuk fark olduğunu bilemiyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA