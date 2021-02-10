Tarlabaşı The Sessions nedir? Tarlabaşı The Sessions grubu üyeleri kimler?

Şarkılara kendi yorumlarını katarak dile getiren Tarlabaşı The Sessions, birçok sanatçı ile çalıştı. Tarlabaşı The Sessions nedir? Tarlabaşı The Sessions grubu üyeleri kimler?

Farklı tarzları, şarkıları yorumlamaları ile dikkat çeken Tarlabaşı The Sessions, bugün yayınlanacak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu. Tarlabaşı The Sessions nedir? Tarlabaşı The Sessions grubu üyeleri kimler?

TARLABAŞI THE SESSIONS NEDİR?

Ah Süreyye ve Yabancı şarkılarını kendine has yorumlayan Tarlabaşı The Sessions grubu, önceleri birçok sanatçının konserlerinde enstrümanları ile eşlik etti. Sıla'nın Yabancı şarkısını yeniden yorumlayan grup büyük beğeni topladı.

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI KİMLER?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta,

Dr. Fevzi Özgönül,

Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan

Tarlabaşı The Sessions