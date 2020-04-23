Tarla sürülürken leylekler solucan ve böceklerle besleniyor Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlalarda mesai yapan traktörlerin ardından sürülen topraklardan çıkan soluCan ve böceklerle beslenen leylekler renkli görüntüler oluşturdu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlalarda mesai yapan traktörlerin ardından sürülen topraklardan çıkan soluCan ve böceklerle beslenen leylekler renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin "leylek cenneti" olarak nitelendirilen Beyşehir ilçesi, kış mevsiminin geride kalmasının ardından bölgeye akın eden yüzlerce göçebe kuşa ev sahipliği yapıyor. Yeşildağ ve Adaköy mahallelerindeki yuvalarında ilkbahar ve yaz dönemini geçiren leylekler, Beyşehir Gölü kıyılarında ve ekili tarlalarda gün boyu besleniyor. Tarlaları süren çiftçilerin traktörlerinin peşine takılan leylekler, pullukların toprak arasından açığa çıkardığı fare, solucan ve böceklerle besleniyor. Traktörler mesaideyken tarlalardan hiç ayrılmayan leylekler yiyeceksiz kalmıyor. Toprak arasından bulduğu yiyecekleri leylekler, yuvalarında besin bekleyen eşlerine de ulaştırıyor. - KONYA

Kaynak: İHA