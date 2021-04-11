TARLA SÜRME KAVGASINDA AĞABEYİNİ TABANCAYLA VURDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARLA SÜRME KAVGASINDA AĞABEYİNİ TABANCAYLA VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde husumetli olan iki kardeş arasında 'tarla sürme' kavgası çıktı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde husumetli olan iki kardeş arasında 'tarla sürme' kavgası çıktı. Kavgada İlyas Yaman (53), ağabeyi Mustafa Yaman'ı (60) tabancayla vurarak ağır yaraladı.

'Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Çavuşlu köyüne 3 kilometre mesafedeki Ören altı mevkiinde meydana geldi. İlyas Yaman'ın sürdüğü arazi başka birine satıldı. Arazinin yeni sahibi, tarlayı, sürmesi için İlyas Yaman'ın ağabeyi Mustafa Yaman'a verdi. Bugün sürmek için tarlaya gelen Mustafa Yaman ile aynı bölgede ineklerini otlatan husumetli olduğu kardeşi karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İlyas Yaman tabancayla ağabeyine ateş etti. Mustafa Yaman, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa Yaman, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaman daha sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İlyas Yaman, olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu.

TARLA SÜRME KAVGASINDA AĞABEYİNİ TABANCAYLA VURDU
TARLA SÜRME KAVGASINDA AĞABEYİNİ TABANCAYLA VURDU
TARLA SÜRME KAVGASINDA AĞABEYİNİ TABANCAYLA VURDU
TARLA SÜRME KAVGASINDA AĞABEYİNİ TABANCAYLA VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Demet Özdemir Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Muslera Necip Uysal Ünal Karaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Kepez
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TARLA SÜRME KAVGASINDA AĞABEYİNİ TABANCAYLA VURDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 16:11:08. #1.16#
title