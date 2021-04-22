Tarla sürerken ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarla sürerken ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı

Tarla sürerken ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Paralı Mahallesi'nde bahçesini süren Yavuz Berberoğlu'nun ayağı çapa makinesine sıkıştı.

Berberoğlu'nun ayağında kesik ve kırıklar oluşurken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Berberoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Vladimir Putin Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Hakan Kutlu Yılmaz Vural Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarla sürerken ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:29:04. #1.14#

title