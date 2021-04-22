Tarla sürerken ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Paralı Mahallesi'nde bahçesini süren Yavuz Berberoğlu'nun ayağı çapa makinesine sıkıştı.
Berberoğlu'nun ayağında kesik ve kırıklar oluşurken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Berberoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün