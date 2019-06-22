Tarla sürerken alev alan traktör kullanılamaz hale geldi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tarlasını süren çiftçinin alev alan traktörü kullanılamaz hale geldi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tarlasını süren çiftçinin alev alan traktörü kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesinde çiftçilik yapan Mustafa Ali Ateş, 09 ZK 067 plakalı traktörü ile tarlasını sürerken traktörden alevlerin çıktığını fark ederek araçtan atladı.
Tarlanın kenarında bulunan şarampole yuvarlanan traktör yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti.
Tarlanın kenarındaki sazlıkların da tutuştuğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, traktör kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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