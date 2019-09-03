Tarla süren traktör devrildi: 1 yaralı

Tarla süren traktör devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da, tarla süren traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

03.09.2019 14:36
Tarla süren traktör devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da, tarla süren traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü'nde tarla süren A.A., idaresindeki 02 DF 951 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan traktör sürücüsü A.A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.