Tarla sularken hayatını kaybetti

13.08.2019 17:08

Burdur'da bir kişi, tarlasını sularken fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Gökçebağ köyünde Bahattin Ot (57), eşiyle tarlalarını sulamaya gitti. Sulama yaparken aniden fenalaşan Ot, yere yığıldı. Durumu fark eden eşinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Ot'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümün şüpheli görülmesi üzerine nöbetçi savcı ve jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ot'un cenazesi, daha sonra otopsi için Antalya Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA