Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi - Haberler
Kırıkkale, Keskin, 3. Sayfa

Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürülen 3 kişiden 2'si toprağa verildi.

09.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:32
Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürülen 3 kişiden 2'si toprağa verildi.


Dün gece geç saatlerde iddiaya göre, Ü.G. ile akrabaları Hidayet N., Harun G., Soner G. (28), Rezzak G. (38), Yaşar D. (56), Sadık D. (30) ve Soner Y. (21) arasında ilçedeki pazar yerinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ü.G.'nin yanında bulunan tabanca ile açtığı ateş sonucu Hidayet N. ve Harun G. olay yerinde, Yaşar D. ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayda Soner G., Rezzak G., Sadık D. ve Soner Y. de yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde yakalandı. Kavgada hayatını kaybeden Hidayet N. ve Yaşar D., bugün Keskin Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığı'na defnedildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
'Sessiz kalmayacağım' diyen İrem Yaman'a federasyondan cevap Haber
"Sessiz kalmayacağım" diyen İrem Yaman'a federasyondan cevap
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Berkay Şahin Yılmaz Morgül Defne Samyeli
Spor Falcao Podolski Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 19:31:55. #1.14#