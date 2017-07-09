Tarla Kavgasında 2 Kişinin Ölümüne 4 Tutuklama

KAYSERİ'nin İncesu İlçesi'nde tarla anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin ölümü, 7 kişinin yaralanması ile ilgili 4 kişi tutuklandı.



Geçen 4 Temmuz günü, İncesu'ya bağlı Ötebatan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında tarla anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Tağman ve Sevinç aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Ötebatan Mahalle Muhtarı Bekir Sevinç (40) ile amcası Mustafa Sevinç (55) öldü, 7 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi jandarmada sorgusunun ardından dün akşam geniş güvenlik önlemleri altında Kayseri adliyesine getirildi. Gece yarısına kadar süren yargılama sonunda 4 kişi, nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.



Jandarma, cinayetin işlediği mahallede güvenlik önlemini sürdürüyor.



- Kayseri