Tarla fareleri yine iş başında
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Tarla fareleri yine iş başında

27.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:02

Tarla fareleri yine iş başında Bursa'nın İznik ilçesinde tarlaları sulamak için kullanılan makinaları çalmak isteyen 4 kişi, arazi sahibini görünce kaçarak gözden kayboldu.

Tarla fareleri yine iş başında

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde tarlaları sulamak için kullanılan makinaları çalmak isteyen 4 kişi, arazi sahibini görünce kaçarak gözden kayboldu.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Drazali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki zeytin ağaçlarını sulamak için kullanılan sondaj makinalarını çalmak isteyen 4 şüpheli tarlaya geldi. Tarla sahibi Erdal H., durumu fark ederek polise bildirdi. Erdal H.'yi fark eden 4 şüpheli biranda kaçmaya başladı. Tarla sahibi peşlerinden giderken, yaklaşık 1 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheliler gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Tarla fareleri yine iş başında
Tarla fareleri yine iş başında
Tarla fareleri yine iş başında
Tarla fareleri yine iş başında
Tarla fareleri yine iş başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU

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