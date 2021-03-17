"Tarla fareleri" güvenlik kamerasına yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Tarla fareleri" güvenlik kamerasına yakalandı

17.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:06

Bursa'da son bir yıldır çiftçileri canından bezdiren tarla hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı.

Bursa'da son bir yıldır çiftçileri canından bezdiren tarla hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı.

İznik ilçesinde geçimlerini tarımla sağlayan vatandaşlar, son bir yıldır tarlalara dadanan hırsızlardan bezdi. Tarım aletleri, ilaç tankerleri ve sulama sistemlerini, hatta ağaçtaki meyveleri bile çalarak kayıplara karışan hırsızlar bu sefer güvenlik kamerasına yakalandı. Çiftçiye gına getiren hırsızlık şebekesi Sarıkonaklar mevkiinde Mehmet Tutar'a ait tarlaya gece girerken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tarladaki depoların kapılarını kıran hırsızlar, tarım malzemesi ve kümesteki tavukları çaldı. Emniyet hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

'Tarla fareleri' güvenlik kamerasına yakalandı
'Tarla fareleri' güvenlik kamerasına yakalandı
'Tarla fareleri' güvenlik kamerasına yakalandı
'Tarla fareleri' güvenlik kamerasına yakalandı
'Tarla fareleri' güvenlik kamerasına yakalandı
'Tarla fareleri' güvenlik kamerasına yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Tarla fareleri" güvenlik kamerasına yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 11:08:14. #1.14#
title