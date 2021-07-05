Tarla domatesi sezonu açıldı
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Tarla domatesi sezonu açıldı

Tarla domatesi sezonu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kışlık domates konservesi kurmak isteyen vatandaşlar için pazar tezgahları yerli tarla domatesi ile doldu.

Kışlık domates konservesi kurmak isteyen vatandaşlar için pazar tezgahları yerli tarla domatesi ile doldu.

Temmuz ayında hasadı yapılan yerli tarla domatesi, pazar tezgahlarında yerlerini aldı. Kış aylarının vazgeçilmezi domates sosu, doğranmış domates konservesi, menemen, salça yapımında kullanılan tarla domatesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kilosu 2,5 TL'den başlayan domatesin fiyatının ileri dönemde 1 TL'ye kadar düşmesi beklenirken pazarcılar, en taze domatesin bu ay içerisinde olacağını ve fiyat düşüşünün kalite düşüşüyle birlikte geleceğini söylüyor.

Eskişehir'de pazarcılık yapan Kadir Şahin, konservelik tarla domatesinin bu hafta itibariyle tezgahlarda yerini aldığını belirtti. Bayram sonu talebin daha da artmasını bekledikleri domates hakkında konuşan Şahin, "Tarla domatesi sezonu açıldı. Şu anda daha yeni, bayram sonu talep bekliyoruz. Temmuz ayında başlayan talep Eylül'ün sonuna kadar devam eder. Kışın konserve yapmak için ince uzun şekilli olanlar kullanılır, şu anda tezgahlarda pembe renkli olanlar da revaçta, ancak bu domatesler kahvaltılıktır. Tarla domatesinin fiyatı şu anda kilosu 2,5 TL. İleri zamanlarda 1 TL'ye kadar düşecek, ancak kalite de doğru orantılı olarak düşüyor. Şimdi yeni çıktığı için en taze domatesi bu dönemde alabilirler" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Tarla domatesi sezonu açıldı
Tarla domatesi sezonu açıldı
Tarla domatesi sezonu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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