Tarkan Yine Zirvede

Yaz dönemi boyunca kadınlar Tarkan'ın yeni albümü "10" u alırken, erkekler Zülfü Livaneli'nin "Elia ile Yolculuk" kitabını satın aldı.

Bodrum Birinciliği Bu Yaz da Bırakmadı

Bu yazın gözde tatil noktası yine Bodrum oldu. Yurt içinde en çok Bodrum, İzmir ve Dalaman'a uçak bileti alındı. En çok tatil rezervasyonu yapılan oteller ise muhteşem doğaları ve denizleri ile Bodrum, Göcek & Marmaris, Ayvalık ve Çeşme'deki oteller oldu.

Tatil Dönüşü Kilolar Kontrol Altında

Gerek yolculuk sırasında verilen lezzet molalarında gerek gidilen tatil noktalarında yenilen yemekler istenmeyen kilolara neden olabiliyor. Kullanıcı tercihlerine bakıldığında tatilde alınan fazla kiloları dengelemek için daha az kalori almak isteyenler tatil dönüşü yemeklerini evde yemeyi tercih ediyorlar.

Arabamızla Tatile Gitmeyi Seviyoruz

Günümüzde; uçak, otobüs, tren yolculuklarına alternatif olarak özellikle ülke içinde yapılan kısa seyahatlerde kişisel araçlar tercih edilmeye başlandı. Araçla seyahat etmek; kişinin kendi tercihine göre gidilecek rotaya karar vermesi ve yeni lezzetler keşfetmek için istediği yerde molalar vermesi özgürlüğü de beraberinde getiriyor. ZUBİZU'nun seyahat ve alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili paylaştığı verilere göre bu özgürlük ve konfor alanının son yıllarda araçla seyahat eden kişilerin sayısını artırdığını gösteriyor. Kullanıcıların alışveriş tercihlerine bakıldığında yaz aylarında akaryakıt alımı kış dönemine göre yüzde 20 oranında artış gösterdi.