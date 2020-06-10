Tarkan Temelli, Londra'da yeme içme sektörüne adım attı Girişimci Tarkan Temelli tarafından İstanbul'da 2009'da kurulan Wanda Entertainment, Londra'da yeme içme sektörüne adım attı

Wanda Entertainment, Türk girişimci Tarkan Temelli tarafından 248 üzerinde konser etkinliği yapmakla beraber yerli yabancı bir çok organizasyona imza attı. Şirket ilerleyen zamanlarda ünlülerin menajerlik hizmetinde de bulundu. Markanın hedefinde yeme içme sektörü de yer aldığından ülkeleri dolaşıp markanın eğlenceli bir yüzü olduğunu keşfeden Temelli, Wanda markasına bir hikaye yükledi ve Wanda'nın simgeleri 'wandacıklar' oldu. Kolları sıvayan Wanda, dünyanın en büyük metropollerinden biri olan Londra'da ilk şubesini geçtiğimiz günlerde açtı. Tarkan Temelli sektöre 17 yılını verdiğini belirterek "Bu cesaretli girişimin verdiği güvenle şimdi Türkiye'de Wanda Kitchen ve Wanda Coffee shopları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Wanda'nın bu hamlesi yabancı yatırımcıların dikkatini çekti ve kısa sürede ilgi odağı oldu" dedi