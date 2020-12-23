Tarkan Serbest devam edemedi
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Tarkan Serbest devam edemedi

23.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:29
Tarkan Serbest devam edemedi

Kasımpaşa-Gaziantep Futbol Kulübü maçında Kasımpaşalı futbolcu Tarkan Serbest, rakip oyuncu Dicko ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanarak oyundan çıktı.

Kasımpaşa-Gaziantep Futbol Kulübü maçında Kasımpaşalı futbolcu Tarkan Serbest, rakip oyuncu Dicko ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig'in 14. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde Kasımpaşalı futbolcu Tarkan Serbest oyuna devam edemedi. Müsabakanın 6. dakikasında Gaziantep FK oyuncusu Dicko ile girdiği ikili mücadele sonucu yerde kalan Tarkan, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından oyundan çıktı.

Maçın 10. dakikasında oyundan alınan Tarkan'ın yerine Tirpan oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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