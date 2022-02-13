Tarkan Şarkısının İsmini Açıkladı

İSTANBUL (Snob Magazin) - Megastar Tarkan, pandemi başladığı ilk günde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya Tevetoğlu, Almanya'ya gitmişti. Megastar, geçtiğimiz aylarda yeni single çalışması ve bir reklam çekimi için İstanbul'a gelmişti. Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosuna kapanan şarkıcı, yeni şarkısının duyurusunu yaptı. Megastar, yeni şarkısının ismini Geççek olacak açıkladı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Tarkan, hastalığı atlattıktan sonra yeniden stüdyoya kapanmıştı. Şarkıcı, sosyal medyadan, "17 Şubat'ta sizlerle... Ay çok heyecanlı" diye yazdı. Tarkan, nazar boncuğu ve kalp emojisi koydu. Tarkan, mesajı İngilizce'de yayınladı. Megastar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Geççek yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur

Pek çok hitinde olduğu gibi sözü ve müziği Tarkan'a ait olan Geççek'in düzenlemesi de yine Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor. Yapımcılığını Hitt Müzik Prodüksiyon'un üstlendiği Geççek'in mastering'i ise ABD'de bulunan Sterling Sound'da yapıldı.

Yönetmenliğini İrfan Yıldırım'ın, prodüksiyonunu Anima İstanbul'un yaptığı video klibin 4 gün süren çekimleri, İstanbul'da 20'den fazla lokasyonda, yaklaşık 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi. Megastar yeni şarkısı Geççek" ile ilgili duygularını şöyle ifade etti: "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. "Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek". Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki Geççek yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir."

Geççek video klibi, Tarkan ve YouTube Shorts'un bir süredir devam eden iş birlikteliği kapsamında 17 Şubat Perşembe günü saat 21.00'de ilk kez Tarkan Youtube kanalında olacak. "Geççek" şarkısı, aynı gün tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacak.