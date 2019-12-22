Tarkan Köln'de konser verdi
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Tarkan Köln'de konser verdi

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Tarkan konserine yoğun ilgi oldu.

22.12.2019 02:36 | Son Güncelleme: 22.12.2019 02:36
Tarkan Köln'de konser verdi

'nın kentinde düzenlenen konserine yoğun ilgi oldu.

Avrupa Turnesi'nin son gününde Köln Lanxess Arena'da konser veren Tarkan'ı 8 bin müziksever coşkuyla dinledi.

Organizasyon firması tarafından yapılan açıklamaya göre konser öncesi satılan biletlerin tamamı tükendi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, sahne şovlarıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Türklerin yanı sıra Almanların da ilgi gösterdiği konser sonunda Tarkan salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.

Kaynak: AA
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