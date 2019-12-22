Tarkan Köln'de konser verdi
Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Tarkan konserine yoğun ilgi oldu.
Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Tarkan konserine yoğun ilgi oldu.
Avrupa Turnesi'nin son gününde Köln Lanxess Arena'da konser veren Tarkan'ı 8 bin müziksever coşkuyla dinledi.
Organizasyon firması tarafından yapılan açıklamaya göre konser öncesi satılan biletlerin tamamı tükendi.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, sahne şovlarıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı.
Türklerin yanı sıra Almanların da ilgi gösterdiği konser sonunda Tarkan salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.