Tarkan kızının davetini geri çevirmedi
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Tarkan kızının davetini geri çevirmedi

Tarkan kızının davetini geri çevirmedi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada başlatılan meydan okumaya 'Kış Güneşi' şarkısını seslendirerek dahil olan Yıldız Tilbe, "Tarkan'a pas atıyorum" demişti.

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada başlatılan meydan okumaya  'Kış Güneşi' şarkısını seslendirerek dahil olan  Yıldız Tilbe,  "Tarkan'a pas atıyorum" demişti. 

Ancak Tarkan, "Yıldız'ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge'ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver." diyerek Yıldız Tilbe'yi geri çevirdi.

LİYA'YA 'HAYIR' DİYEMEDİ

Tarkan, Tilbe'yi nazikçe geri çevirmesinin ardından sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.  Kızı Liya ile oynarken fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı altına "5 çayına davet edildim yine : ): )" notunu düştü.

Kaynak: Hürriyet

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