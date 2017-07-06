Tarkan'ın Son Albümü 32 Milyon Liralık Ekonomi Yarattı

Tarkan yeni albümü '10' ile bu yaz müzik piyasasında büyük bir etki yarattı.



20 günde 330 bin adet CD satışı yapan Tarkan'ın bu sürede yarattığı ekonomi ise 32.2 milyon lirayı buldu. Tarkan bu hasılata CD satışlarının yanı sıra konser, online müzik satışları, sponsorluk anlaşmaları ve organizasyonlar ile ulaştı.



Tarkan'ın bu yıl en önemli gelir kalemi ise sponsorluk anlaşması oldu. İletişim operatörü Turkcell'in internet üzerinden müzik dinleme platformu olan fizy ile dev bir anlaşma yapan Tarkan, buradan 12 milyon lira gelir elde etti.



fizy bu anlaşma ile Tarkan'ın albümünü ilk defa online ortamda dinleyicilerle buluştururken, Tarkan'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki 7 konserine de sponsor oldu. Bu bütçenin içerisinde Tarkan ile reklam çekimleri de bulunuyor.



Megastar'ın bir diğer önemli gelir kalemi ise konserler oldu. Tarkan fizy konserleri, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde 1 Temmuz'da başladı. Toplam 7 konser verecek olan Tarkan 10 Temmuz'da son kez sahneye çıkacak. Bu konserleri ortalama 6 bin kişi izliyor. Biletlerin yüzde 90'ı satılmış durumda. Bilet fiyatları ise 82 lira ile 605 lira arasında değişiyor. Tarkan'ın bu konserlerden toplamda 8.4 milyon TL hasılat yapması bekleniyor. Yaz boyunca Bodrum gibi sahil kesimlerinde de özel konserler düzenlemesi beklenen Tarkan, burada da önemli bir gelire ulaşacak. Bu konserlerin de sponsoru yine fizy olacak.



Türkiye'de son 10 yılda 200 bin adetlik CD satış rakamına ulaşan albüm olmamasına rağmen Tarkan bu alanda tam anlamıyla rekora koşuyor. Tarkan'ın yeni albümü 16 Haziran'da müzik marketlerde 19.90 TL'ye satışa çıktı. Doğan Music Company tarafından 20 gün önce piyasaya çıkan albüm bugüne kadar 330 bin adet satış rakamına ulaştı. Buradan 6.6 milyon liraya yakın hasılat yapan Tarkan, online müzik platformu gelirleriyle de bu alanda toplam 10 milyon liraya yakın ciroya ulaşmış oldu.



Tarkan, ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen Bakü Formula 1 Grand Prix yarışlarının 23 Haziran'daki açılışında da sahne aldı. Bilet fiyatlarının 130 lirayla 1500 lira arasında değiştiği yarışlar öncesinde konser veren ünlü sanatçıyı Formula 1 severler ücretsiz olarak izledi. 20 bin kişinin izlediği konser için Tarkan 500 bin dolar (1.8 milyon TL) aldı. Bu da Tarkan'ın 2017 yılı toplam gelirlerinde önemli bir yer tuttu.