Tarkan'ın hayatını kaybeden kuzeni son yolculuğuna uğurlandı
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Tarkan'ın hayatını kaybeden kuzeni son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Tarkan'ın 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu dün gece hayatını kaybetti.

04.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:31
Tarkan'ın hayatını kaybeden kuzeni son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı 'ın 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu dün gece hayatını kaybetti. Taner Tevetoğlu, 'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, Tarkan törene katılmadı.

Ünlü sanatçı Tarkan'ın kuzeni Taner Tevetoğlu 2 yıldır kan kanseriyle mücadele ediyordu. Emlak danışmanlığı yapan 31 yaşındaki 2 çocuk babası Tevetoğlu dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tevetoğlu'nun cenazesi bugün Maltepe Merkez Camii'ne getirildi. İkindi vakti düzenlenen cenazeye çok sayıda yakını ve iş arkadaşı katılırken, Tarkan yer almadı. Taner Tevetoğlu kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Tarkan'ın hayatını kaybeden kuzeni son yolculuğuna uğurlandı
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