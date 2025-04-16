Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Özellikle son dönemde hastanede tedavi altında olduğu bilinen Neşe Tevetoğlu'nun hayatını kaybettiği haberi, " Tarkan'ın annesi öldü mü?" sorusunu gündeme taşıdı. Tarkan'ın ailesiyle olan bağını bilen hayranları, bu gelişmenin ardından " Tarkan'ın annesi neden öldü?" ve "Tarkan Türkiye'ye döndü mü?" gibi soruların yanıtlarını da araştırmaya başladı. Peki, Tarkan'ın annesi öldü mü? Neşe Tevetoğlu neden öldü? İşte detaylar...

TARKAN'IN ANNESİ ÖLDÜ MÜ?

Ünlü sanatçı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Antalya'da yaşayan Neşe Tevetoğlu'nun, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirildi.

Tarkan, Almanya turnesi sırasında aldığı acı haberin ardından konserlerini iptal ederek Türkiye'ye döndü. Annesinin cenaze töreni, 17 Nisan 2025 Perşembe günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

NEŞE TEVETOĞLU KİMDİR?

Neşe Tevetoğlu, Almanya'ya göç eden Türk bir ailenin ferdiydi ve eşi Ali Tevetoğlu ile birlikte uzun yıllar Almanya'da yaşadı. Bu evlilikten doğan Tarkan Tevetoğlu, ailesinin en çok tanınan ismi oldu. Neşe Tevetoğlu, Tarkan'ın kariyerinde ilk yıllardan itibaren daima yanında olmuş, hem manevi destek sağlamış hem de onu motive eden isimlerin başında yer almıştır.