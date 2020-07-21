Tarkan'dan Pınar Gültekin cinayetine sert tepki! "Daha kaç Pınar Gültekin ölecek?" Pınar Gültekin'ın vahşice katledilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Pınar Gültekin cinayetine artan tepkiye Megastar Tarkan'dan da kayıtsız kalmadı

Ünlü sanatçı, tepkisini sosyal medyada hesabından paylaştığı mesajlarla dile getirdi. Megastar,"Katillere, canilere lanet okumak ne işe yaradı bugüne kadar? Hiç bir işe yaramadı, yaramıyor...Katillere hakettiği cezaları vermeyip, bir de cezalarını hafifletecek abuk sabuk gerekçelerle bu canavarların yanında duran bu düzen ne zaman değişecek? Ey yetkililer! Siz nasıl rahat uyuyorsunuz geceleri? Her gün ülkemizde kadınlar öldürülüyor, şiddet görüyor ve bir türlü yapılması gerekeni yapmıyorsunuz. Hafifletilmiş cezalarla bu canileri tekrar topluma salıyorsunuz. İçiniz, vicdanınız nasıl rahat ediyor? Yazıktır, günahtır kadınlarımıza. Daha kaç Pınar Gültekin ölecek?"

Kaynak: Snob Magazin