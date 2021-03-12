Tarkan Batgün, Altınordu Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu
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Tarkan Batgün, Altınordu Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu

12.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:37
Tarkan Batgün, Altınordu Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Tarkan Batgün'ün yönetim kurulu ve icra kurulu üyesi olarak görev yapacağını bildirdi.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Tarkan Batgün'ün yönetim kurulu ve icra kurulu üyesi olarak görev yapacağını bildirdi.

Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan yazısında, Altınordu'nun bir Türkiye projesi olduğunu ve yüzde yüz yerli kalmaya devam edeceklerini belirtti.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Türk vatandaşların Altınordu Futbol Okulu açmak için kendilerine başvurduğunu bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"Bu teklifleri nazikçe geri çeviriyoruz. Altınordu projesi sadece bu toprakların projesi olarak kalacak.. Altınordu FK'da hiçbir zaman T.C. Vatandaşı olmayan oyuncular forma giymeyecek. Bunun ardında ırkçı bir yaklaşım aramayınız. Bizim hayat amacımız bu toprakların çocukları ve gençleri."

Özkan, Tarkan Batgün'ün Altınordu Yönetim Kurulu Üyesi ve Temsil İcra Kurulu Üyesi olarak aralarına katıldığını belirterek, "Tarkan Batgün tamamen 'gönüllü' bir misyon ile aramızda olacak ve yanında yeni kurmuş olduğu Comparisonator-performans karşılaştırıcı şirketi ekibi de olacak." ifadelerini kullandı

Türkiye'deki yabancı futbolculardan 39'unun Brezilyalı olduğunu bildiren Özkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir de düşünün tüm dünyaya yayılmış kim bilir kaç Brezilyalı futbolcu, kendi vatanının dışında ülkesinin spor elçiliğini yapıyordur. Biz neden devamlı olarak futbolcu ihraç etmeyelim? 'Hammadde' bu kadar yakınımızda iken, biz neden 'ithale dayalı' bir futbol sektörü kurgulayalım. Bizden döviz çıkacağına neden bize döviz girişi olmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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