Tarkan'a ''Ya Herru Ya Merru'' Çalımı

Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Elif Karlı " Ben hep siyahlar içindeyim. Siyahı seviyorum ama normalde rengarenk bir kadınımdır. Bu albüm uzun zamandır hayata geçirmek istediğim bir projeydi ama doğru ekip, doğru aranjör, doğru şarkıların bir araya gelmesi gerekiyordu. Bu albümde kariyerim açısından doğru bir adım attığımı düşünüyorum. Sanki ilk albümümmüş gibi heyecanlıyım desem yalan söylemiş olmam.'' ifadeleri ile heyecanını basın mensupları ile paylaştı. Çıkış şarkısı hakkında da ''Ya herru ya merrü, ya kal ya git demek. Normalde de kullandığım sözlerden biridir. Tehlikeli bir sözcüktür aslında ama severim tehlikeyi.'' ifadelerini kullanan başarılı sanatçı, yeni albümünün şarkılarını sırasıyla kliplendireceğini söyleyerek 'Bizim Oranın Adetlerini de bayram sonrası kliplendirmek istiyorum, ondan sonra Eylül'de vur patlasın, çal oynasın." dedi.

Aynı zamanda singleının bir anlamda lansmanı olma niteliği taşıyan gecede Elif Karlı'yı sevenleri ve dostları da yalnız bırakmadı. Özlem Yıldız, Ebru Erbaş, Pınar Soykan, Gülşah Tütüncü, Münür Yıldız, Cefi Tayuk, Serkan Şengül'ün de aralarında bulunduğu bir çok dostunun yalnız bırakmadığı gecede eşi Cengiz Karlı da Elif Karlı'yı dinleyenler arasındaydı.

"Gemilerde Talim Var" parçasında sahneden inerek dostlarının yanına geçen Karlı, bu anlarda Özlem Yıldız'la da mini bir düete imza attı. Neredeyse tüm dostlarını sahnesinde ağırlayıp şarkılar söyleterek eğlencenin dozunu ikiye katlayan başarılı sanatçı Elif Karlı, Ya Herru Ya Merru şarkısının söz yazarı Gülşah Tütüncü'ye ise ayrıca teşekkür etti. ''Bu şarkıyı Tarkan ikinci albümüne okuyacakmış az kalsın. Parayı veren düdüğü çalar. Teşekkürler Gülşah" diyerek yeni albümünün çıkış şarkısını bestekarı ile birlikte seslendirdi.