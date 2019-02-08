Tariş'te İşten Çıkartılan İşçilere, Sendika Desteği

İZMİR Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan TARİŞ fabrikasında işten çıkartılan 7 işçinin 94 gündür sürdürdükleri eyleme DİSK'e bağlı sendikalar destek verdi.

İşten çıkartılan sendikaya üyesi 7 işçi, 94 gün önce fabrika önünde eylem başlattı. 39 yıl önce büyük işçi eylemine sahne olan TARİŞ önünde süren eyleme destek olmak için bugün de DİSK'e bağlı sendika üyeleri bir araya geldi. İşçiler sık sık sendikal haklarının engellenemeyeceği yönünde slogan atarken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklama yaptı. Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"TARİŞ gelecektir, mücadeledir. 100 yılı aşkın süresiyle TARİŞ birliğin ve dayanışmanın simgesidir. Yine 39 yıl sonra TARİŞ direnişinde omuz omuzayız. Bugün TARİŞ'te yaşananlar Türkiye'de çalışma hayatının özeti gibi. TARİŞ işçisi, en temel yasal haklarını kullanıp sendikaya üye oldu. TARİŞ yönetimi baskı uyguladı. İşten çıkardı. Ülkeyi yönetenler bu sürece sessiz kaldı. 94 gündür bu haksızlığa karşı TARİŞ'in kapısı önünde direnen arkadaşlarımız, sadece kendi hakları emekleri için değil Türkiye işçi sınıfı için, alın teriyle geçinen hepimiz için direnmekte. Türkiye'nin en önemli sorunu işsizlik. Her 4 gençten birisi işsiz. Ne zaman işçiler örgütsüz olmuşsa o zaman o ülkede demokrasi de geriye gitmiştir. İşçilerin sendikalaşmasının önünde engel olmaya çalışan patronlar bilsinler ki işçilerin örgütsüz olduğu ülkelerde hiç kimsenin rahatı huzur yoktur ve demokrasiden söz edilemez. TARİŞ'teki arkadaşlarımızın yaptığı demokrasi mücadelesidir."

Yaklaşık 200 kişilik grup, basın açıklamasının ardından fabrika önünden ayrıldı. - İzmir

Kaynak: DHA