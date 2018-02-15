Tariş, Ortaklarına 5 Milyon Fark Dağıttı

TARİŞ Üzüm ortaklarına kiloda 20 kuruş fark ödemelerini gerçekleştirdi.

Sarıgöl TARİŞ Üzüm Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Taklaman, ortaklarına kilo başına 20 kuruş fark ödeme yaptıklarını belirterek, "İzmir TARİŞ Üzüm Birliği tarafından alınan kararla, TARİŞ olarak bölge genelinde toplamda 5 milyon TL, Sarıgöl'de 400 bin TL ortaklarına fark ödemesi gerçekleştirildi" dedi.

Ödemelerini alan üzüm üreticileri, kış aylarında dağıtılan fark paralarının çiftçilere adeta can suyu gibi geldiğini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. - MANİSA