Tariş kolonya ihracatını 1 yılda yüzde 100 artırdı
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Tariş kolonya ihracatını 1 yılda yüzde 100 artırdı

15.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:18
Tariş kolonya ihracatını 1 yılda yüzde 100 artırdı

Yarım asırdır kolonya üreten Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2019'a göre geçen yıl kolonya ihracatını ikiye katladı.

Yarım asırdır kolonya üreten Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2019'a göre geçen yıl kolonya ihracatını ikiye katladı.

Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Mustafa Bircan, AA muhabirine, 50 yıllık kolonya üretimi geçmişi olan birliklerinin halen Aydın'ın Germencik ilçesindeki üretim tesislerinde 11 çeşit kolonya ürettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kolonyaya olan ilginin bir anda arttığını anlatan Bircan, "Pandemi sürecinde satışlarımız patladı. Yüzde 100'ün üzerinde bir satışımız oldu. 2019'da 1,5 milyon litre satışımız olurken geçen yıl 3 milyon litreye ulaştık." dedi.

Taleplere yetişmekte güçlük çektikleri için yurt dışına bir süre ürün göndermediklerini aktaran Bircan, birkaç ay sonra yeniden ihracata başladıklarını ifade etti.

Avrupa ülkelerine kolonya ihraç ettiklerini aktaran Bircan, "Oralara limon, tütün, zeytin çiçeği kolonyalarını gönderiyoruz. Orada da pandemiden dolayı ürünlerimize yönelik talepte artış oldu. 2019'da 500 bin litre olan ihracatımız 2020'de 1 milyon litre oldu. Kendi değerimiz olan ürünleri satarak ülkemize döviz kazandırdık. Yaklaşık 1 milyon avronun üzerinde döviz girdisi sağladık." diye konuştu.

Döviz kurlarındaki dalgalanma dolayısıyla satış fiyatında 2020'nin ilk aylarında artış olduğunu aktaran Bircan, "Ham maddeden kaynaklı artışları ürünlere yansıtmak zorunda kalmıştık. Şu anda piyasa dengelendi. Döviz kurlarında da bir dengelenme oldu. Biz de zamları 'bir tık' geriye aldık. Bayi düzeyinde yüzde 12 indirim yaptık. Amacımız kaliteli ürünleri piyasaya sürmek. Çok yüksek bir kar marjını bugüne kadar yapmadık, beklemiyoruz da. 2020'de kurum adına sevindirici bir süreç yaşadık. 100 kişiye istihdam sağladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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