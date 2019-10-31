Tariş İncir Birliği 17 günde bin ton kuru incir alımı yaptı

31.10.2019 17:16

Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Mustafa Bircan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kuru incirde müdahale alımı kararının etkisiyle, 14 Ekim'de başlayan kampanya döneminde, bugüne kadar bin tonun üzerinde ürünü kabul ettiklerini, alım merkezlerinde uzun kuyrukların oluştuğunu bildirdi.

Germencik İncir İşletme Müdürlüğünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Bircan, ürünlerini teslim etmek isteyen üreticilerin, araçlarıyla alım merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşturduğunu, yoğunluk nedeniyle mesai saati gözetmeksiniz çalıştıklarını ifade etti.

İncirini teslim etmek için bir gün önceden veya akşamdan sıraya girenleri gördüklerini aktaran Bircan, "Kuyruklar nedeniyle 22.00'ye kadar alım yaptığımız günler oluyor. Bugüne kadar bin tonun üzerinde kuru incir alımı yaptık. Günlük 60-70 tonlara kadar alım yaptığımız günler oluyor. 18 Ekim'e kadar aldığımız ürünlerin parası, dün itibariyle TMO tarafından bize aktarıldı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira civarında olan parayı üreticilerin hesaplarına yatırdık." diye konuştu.

TMO'nun müdahalesinin üreticiyi çok rahatlattığını aktaran Bircan, "Müdahale alımı, üretici açısından çok sevindirici bir durum. Artık üreticinin inciri götürebileceği bir yeri var, devlet garantisi var. İncir teslim ediliyor, parası da hesaplarına yatıyor. Aynı fiyatla piyasaya verebilse, üreticiler buraya gelip de sırada beklemez." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Tire ilçesinden incir getiren üretici Ayhan Gencer ise 2 ton incir getirdiğini, iki gündür sırada beklediğini, devletin yanlarında olmasının kendilerini güvende hissettirdiğini dile getirdi.

Koçarlı'dan gelen Cevdet Asan da iki gecedir sırada olduğunu ifade ederek, "Tüccarın 3-5 lira verdiği inciri, burada değerinde sattım. Sırayı çift yapsalar daha güzel olacak. Arabada yatıp kalkıyorum. Koçarlı'ya gidersem sırayı kaptırırım. Alımlardan çok memnunuz ama sırada beklemekten memnun değiliz. Tüccarın eline kalsaydık 10 yıl öncesine dönerdik. Eldeki ürünleri hayvanlara yem olarak verirdik." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA