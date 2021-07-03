TARİŞ'in mali genel kurulu yapıldı
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TARİŞ'in mali genel kurulu yapıldı

TARİŞ'in mali genel kurulu yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

S.S. 153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi'nin 2019 / 2020 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

S.S. 153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi'nin 2019/ 2020 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Kooperatif Başkanı Kamil Gül, "Pandemi nedeniyle genel kurulumuzu ertelemek zorunda kalmıştık. Bugün sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Gül'ün yaptığı konuşmanın ardından genel kurul, 2019/2020 iş yılı yönetim kurulu raporu ile finansal tabloların ve denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 2019/2020 iş yılı finansal tabloların oylanması ile devam etti. 2019/2020 iş yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibrasının yapılıp yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı belirlendi. Organize Sanayi Bölgesi'nden yer alımı gibi çeşitli konular görüşülerek karar bağlandı.

Genel kurul dilek ve temennilerle son buldu. - MUĞLA

TARİŞ'in mali genel kurulu yapıldı
TARİŞ'in mali genel kurulu yapıldı
TARİŞ'in mali genel kurulu yapıldı
TARİŞ'in mali genel kurulu yapıldı
TARİŞ'in mali genel kurulu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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