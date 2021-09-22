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TARİŞ'e tepki gösterdi, 25 dönümlük bağını kökledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TARİŞ'e tepki gösterdi, 25 dönümlük bağını kökledi

Ege Bölgesi'nin en önemli tarımsal üretimin yapıldığı Salihli Ovası'nda dünyaca ünlü Sultani Üzümünü yetiştiren üretici Turgay Başgönül, TARİŞ'in üzüm alımını durdurmasına tepki göstererek 25 dönümlük üzüm bağını söktü.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Ege Bölgesi'nin en önemli tarımsal üretimin yapıldığı Salihli Ovası'nda dünyaca ünlü Sultani Üzümünü yetiştiren üretici Turgay Başgönül, TARİŞ'in üzüm alımını durdurmasına tepki göstererek 25 dönümlük üzüm bağını söktü.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 9 numara kalitedeki kuru üzümde taban fiyatın 13 lira olarak belirlenmesi ve TARİŞ'in üzüm alımını durdurmasını tepki gösteren üretici Turgay Başgönül, Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkiindeki 25 dönümlük bağını kökledi. Başgönül, üzümden artık para kazanmadığını belirterek, gözü gibi baktığı bağlarını köklemek zorunda kaldığını söyledi.

"Açıklanan fiyatla şoke uğradık"

Önce bağları budayıp, sonra telleri, direkleri ve damlama malzemelerini topladıktan sonra kökleme işlemini gerçekleştirdiklerini anlatan üzüm üreticisi Turgay Başgönül, "Tarlamızı temizleyip sürdükten sonra yeni mahsullere, yeni hayallere ve yeni umutlara yelken açacağız" dedi. Geçtiğimiz yıl TMO tarafından açıklanan üzüm fiyatlarının kendilerine bir nebze de olsa nefes aldırdığını anlatan Başgönül, "Ancak bu yıl açıklanan çekirdeksiz kuru üzüm fiyatıyla şoka uğradık. TARİŞ'in açıkladığı fiyat ve üzüm alımını durdurmasıyla piyasa iyice çöktü. Üretici nefes alamaz hale geldi" diye konuştu.

Maliyetlerin arttığını söyleyen Başgönül, "Geçen seneki fiyatlarla, bu seneki fiyatlar arasında maliyetlerde yüzde 70 fark var. Ancak sattığımız üründe yüzde 4 artış var. Bu da bizi kurtarmıyor, kurtarmadığı gibi zarara sürüklüyor. Artık gözümüz gibi baktığımız bağlardan vazgeçmek zorunda kaldık. Burası üzümün başkenti Manisa'nın Salihli ilçesi. Burada dünyanın en kaliteli üzümleri yetişir. Fakat bu bağlarımızı köklemek zorunda kaldık. Biz bu maliyetlerle hiçbir yere gidemeyiz. Yapacak bir şeyimiz kalmadı" dedi. - MANİSA

TARİŞ'e tepki gösterdi, 25 dönümlük bağını kökledi

TARİŞ'e tepki gösterdi, 25 dönümlük bağını kökledi

TARİŞ'e tepki gösterdi, 25 dönümlük bağını kökledi

TARİŞ'e tepki gösterdi, 25 dönümlük bağını kökledi

TARİŞ'e tepki gösterdi, 25 dönümlük bağını kökledi

TARİŞ'e tepki gösterdi, 25 dönümlük bağını kökledi

TARİŞ'e tepki gösterdi, 25 dönümlük bağını kökledi

TARİŞ'e tepki gösterdi, 25 dönümlük bağını kökledi

TARİŞ'e tepki gösterdi, 25 dönümlük bağını kökledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: TARİŞ'e tepki gösterdi, 25 dönümlük bağını kökledi - Haberler Ekonomi
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