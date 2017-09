Tariş Depolarında Üzüm Kuyruğu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kuru üzüm fiyatlarının henüz açıklanmamasına rağmen TARİŞ ortakları üzümlerini teslim etmek için sabahın erken saatlerinde kuyruklar oluşturmaya başladı.



Sarıgöl TARİŞ'in Ahmetağa ve Çanakçı mahallelerinde bulunan kuru üzüm depolarında üzümlerini teslim etmek isteyen ortaklar erkenden traktör kasalarına yükledikleri kuru üzümlerle sıraya girmeye başladı. Sarıgöl'de TARİŞ tarafından bu yıl üç bin ton kuru üzüm alımı yapılacağı belirtildi.



"TARİŞ üzüm üreticisinin sigortasıdır"



Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, TARİŞ'in köklü bir kuruluş olduğunu bu nedenle de üzüm üreticilerinin sigortası olduğunu belirterek, "Biz bildik bileli TARİŞ üreticinin yuvasıdır, üzümün de sigortasıdır. Buradan yetkililere sesleniyorum. Fındıkta uygulanan devlet desteği mutlaka kuru üzümde de uygulansın. Okul üzümü, akıl üzümü adı altında dağıtılan üzümlerin arttırılması gerek. Hükümet bir an önce TARİŞ'e destek vermelidir. Tarım Kredi Kooperatifleri geçen yıl 3 bin ton kuru üzüm alımı yaptı, bu çok azdır. Bu yıl 50 bin ton alım yapmalı böylece piyasa canlanır. Manisa AK Parti Milletvekili Sayın Recai Berber ile konuştuk. Gerekli çalışmaları yapmakta ve önümüzdeki günlerde de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da kuru üzüm fiyatları açıklanması beklenmekte. Manisa AK Parti Milletvekili Sayın Recai Berber'e üzümcüye verdiği destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.



"Örtü altında 300 bin ton yaş üzüm beklemekte"



Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, kurutmalık üzümlerin serilmesinin devam ettiğini, ancak örtü altında beklemekte olan 300 bin ton yaş üzüm bulunduğunu dile getirerek, "Sarıgöl ovası yaş üzüm ile tanınmakta bu nedenle de bir isteğimiz daha narenciyeye uygulanan ihracatçıya uygulanan teşvik primlerinin aynı şekilde yaş üzüme de yapılması. Teşvik uygulanırsa bu yaş üzüm fiyatlarında da olumlu etki yapacaktır" şeklinde konuştu. - MANİSA