TARİŞ Birlik Yönetimine Söke'den bağımsız aday

13.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:35

2011 yılları arasında Söke TARİŞ Müdürlüğü görevini yapan Mehmet Ramazan Karayel yönetim kurulu üyeliği için adaylık başvurusu yaptı.



Tarım Emekçisi olarak yıllarca hizmet verdiği Pamuk Birliği yönetimine 'Hizmetkar' olarak aday olduğunu belirten Mehmet Karayel; "Bugün de asıl gücü elinde bulunduranlar yani sayın delegeler, gücünün farkında olup bir fırsat verirlerse, karşılık beklemeden gönüllülük ve cesaret göstererek hizmet etmek arzusundayım" dedi.



Her ortağın yönetime aday olabileceğini altını çizen ve Ana sözleşmenin 44/1 ve 44/2.nci maddeleri çerçevesinde adaylık başvurusu yaptığını belirten Mehmet Ramazan Karayel; "Yapılanları ya da yapılmayanları da çok konuşmak arzusunda değilim. Çünkü şu anda yapılanlar, yapılmayanlar ya da yapılamayanların sonucunda bu durumda olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Şimdi bulunduğumuz durumdan memnun değilsek, endişeliysek, uzun zamanlardan beri şu olursa, bu gelirse gibi ihtimallere kalan bir iyileşme, bir umut, bir gelecek beklentisi içindeysek, ciddi sıkıntılar içindeyiz demektir. Geçekten de öyle ki herkes bir korku içinde, diken üstünde beklemede. Maalesef karne çok zayıf. Kooperatifçilik ve birliktelik yok, en önemlisi 1913 Ruhu yok" dedi.



Kaybetmek yada kazanmak bir düşünce ile değil, 20 Bin ortaklı TARİŞ'te kooperatifçilik ruhuyla aday olduğunu belirten Mehmet Karayel; "Benim için bu girişim bir hedef değil bir başlangıçtır. Kooperatifler daha özgür ve bölgesinde etkin hale getirilmeli. Hammaddeye ve ürüne çok yakın, ticari olarak değerlendirilmeli. Birlik Kooperatiflerle bütünleşmeli ve daha büyük güç olmalı. Güç Kooperatiflerde, bunu fark ederek eşit koşullarda ticaretle, güven vererek birlikte büyümeliyiz. Kooperatiflere hükmeden değil, yön veren bir birlik olmalı. Ben tüm kooperatifler için adalet diyorum. Tam bağımsızlık diyorum. Tüm kooperatiflerin geniş katılımı ve temsili ile güç birliği diyorum" diye konuştu.



Delegelere seslenen Mehmet Karayel; "Hedef 48. 48 Fikri hür, vicdanı hür, iradesi hür ve gücünün farkında olan delege her şeyi değiştirir. Güç sizde, farkına varın ve gücünüzü gösterin diyorum" diyerek destek istedi.



Mehmet Ramazan Karayel Kimdir?



Tariş İncir, Üzüm, Pamuk, Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği müşterek elemanı olarak göreve başladı. 1993-2011 yılları arasında S. S. Söke Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde Muhasebeci Yardımcısı, Müdür Yardımcısı ve Müdür kadrosunda imza yetkili olarak görev yaptı. Yaklaşık sekiz yıl Söke Ticaret Borsası Meclisi ve son dönem Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeliği görevi yaptı. 30 Mart 2016 tarihine kadar S.S. Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü Ürün Koordinatörlüğü görevini sürdürdü. - AYDIN

Kaynak: İHA