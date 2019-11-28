Tariş Başkanı Gül, güven tazeledi

28.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:30

S. S. 153 Nolu Milas Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi'nin 2018/ 2019 İş Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. İki ayrı listenin yönetim için yarıştığı genel kurulda 218 oy alan mevcut Başkan Kamil Gül, güven tazelemiş oldu.



S. S. 153 Nolu Milas Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi'nin 2018/ 2019 İş Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Hacıapti Mahallesi Kışla Caddesi'nde yer alan hizmet binası önünde Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, oda ve dernek başkanları, muhtarlar, gaziler ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesiyle başlayan genel kurulun açılış konuşmasını yapan mevcut Kooperatif Başkanı Kamil Gül, genel kurullarını zeytinin bayramı olarak niteleyip, katılımcılara "hoş geldiniz" diyerek, "yaptığımız hizmetleri sıralayarak sizlerin vaktini almak istemem. 1952 yılında kurulan kooperatifimiz 1990 yılında Milas'taki ilk kontinü zeytinyağı sıkma fabrikasını kurdu. Şuanda 1075 üyemiz var. Üyelerimize 240 ton kapasiteli fabrikamızla hizmet veriyoruz. Üreticilerimize yönelik teşviklerimiz oluyor. İnşallah zeytinyağı üreticisinin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.



Başkan Gül'ün yaptığı konuşmanın ardından genel kurulun divan üyeleri oluşturuldu. Gündemin okunmasıyla devam eden programda protokol üyelerinden ilk olarak söz Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'a verildi.



Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Saylak, ilk resmi etkinliğine Milas'ta katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendi topraklarımda huzurunuzda olmak benim için büyük onur. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi ve buna benzer birlikler tarım üreticilerinin, çiftçilerimizin gelirlerini artıracak olan en önemli kurumlardır. Bu tür oluşumlara emek veren herkese teşekkür ediyorum. Kurum olarak üreticinin her zaman yanındayız. Milaslı zeytincilerimizin markalaşma, tescillenme yolundaki çalışmaları takdire değer. Fakat önemli olan orta ve küçük ölçekli üreticilerin markalaşması. Kurumlar, yerel yöneticiler, sivil toplum örgütleri olarak el ele vererek bir Milas markası oluşması için mücadele etmeliyiz. Bu anlamda kurumumuzun kapısı tüm projelere açık. Milaslı üreticilerimizin gelirini artırma yönündeki tüm çalışmaları yapmaya açığız" dedi.



Saylak'ın ardından kürsüye davet edilen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise "bölgemizin ve ülkemizin en önemli kuruluşlarından olan Tariş'te şimdiye kadar emek vermiş, görev yapmış herkese şükranlarımı sunuyorum. Zeytin bizim en önemli ürünlerimizden, en önemli gelir kaynaklarımızdan. Zeytincilik alanındaki sorunların giderilmesi için çalışmalar yapılmalı. Tariş sahipsiz bırakılması bizleri üzüyor. Yerel idareciler olarak tüm üreteci kooperatifleri ve odalarımızın yanında durmaya çalışıyoruz. Farkındalık oluşturmak için el birliğiyle önemli çalışmalar yaptık. Marka sayımız arttı. Zeytinyağının tescillenmesi için önemli adımlar atıldı. Bizler Milas Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Zeytinciliğin ve Tariş'in şahlandığı günleri görmek ümidiyle" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Başkan Tokat, İl Müdürü Saylak ve oda başkanları tarafından Tariş'in en eski üyelerine plaket verildi.



Genel kurul daha sonra 2018/ 2019 iş yılı yönetim kurulu raporu ile finansal tabloların ve denetim raporunun okunması, 2018/ 2019 iş yılı finansal tabloların oylanması, 2018/2019 iş yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibrası, yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi, kooperatifin, çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve 2019/ 2020 iş yılının bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, Organize Sanayi Bölgesi'nden yer alımı, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak tesis ve Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alımında, tesis yapımında yapılması gereken işlemlerde yapılacak harcamalar için, 680 litre kapasiteli 200 adet plastik kasa, kooperatifin kontinü tesisinin teknoloji yenilemesi ve kapasite artırımı, kontinü tesisinin enerji ihtiyacını güneş enerjisi ile karşılamak üzere panel yapımı, satış mağazası alımı veya kiralanması, kooperatifin reklamının yapılması Tarım Fuarı, Zeytin Hasat Şenliği gibi etkinlikler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, hibe ve kredi veren kurum ve kuruluşlar, Dünya Bankası, bankalar, Avrupa Birliği, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Yatırım Bankası, Güney Ege Kalkınma Ajansı, KOSGEP (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı), TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) gibi kurumlara başvuru yapılabilmesi ve organik üretim belgesi alınması gibi projelerde istenen koşulların yerine getirmesinde başvuru yapılabilmesi, kredi kullanmak, ipotek verme ve rehin işlemleri konusunda kooperatif yönetim kuruluna yetki verilmesi, 2014/ 2015, 2015/ 2016, 2016/ 2017, 2017/ 2018, 2018/ 2019 İş yılında çıkan ve çıkarılan ortakların sermaye payı ödemelerinin kooperatif ana sözleşmesinin 18. maddesi uyarınca görüşülmesi ve karar bağlanması ile devam etti.



S.S. 153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi'nde bir dönem müdür olarak görev yapan ve gerçekleşen son genel kurulda Mavi Liste ile yönetim kurulu aday listesi oluşturan Emin Öngel, seçimlere geçilmeden önce söz alarak konuşma yaptı.



Uzun bir süre kurumda görev yaptığı ifade eden Öngel, "yeniden sizlere hizmet etmek için aday oldum. Eğer bizleri desteklerseniz ilk işimiz sizlere tarımsal danışmanlık alanında hizmetin verilmesini sağlamak olacak. Ayrıca hibe veren kurum ve kuruluşlar için de aracı olarak ihtiyaç duyduğunuz makine ve ekipmanlara daha uygun şartlarda sahip olmasınız sağlanacak. Hem salamura hem de zeytinyağı paketleme tesisi ile satış mağazası açmak istiyoruz. Ayrıca imar ve hasat ekibi oluşturarak bu alanda yardıma ihtiyacı olan üyelerimize hizmet sunmak istiyoruz" diyerek üyelerden destek istedi.



Öngel'in ardından söz alan mevcut Başkan Gül, Milas'ın memecik zeytininin zaten sıkımının yapılarak ambalajlı şekilde satışa sunulduğunu, imar konusunda da üyelere talep durumunda yardımcı olunduğunu söyledi.



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Yapılan konuşmalardan sonra kooperatifte 4 yıl boyunca görev yapacak olan yönetimin belirlenmesi için seçimlere geçildi.



Mevcut Başkan Kamil Gül'ün yönetiminde Sarı ve Beyaz renklerde oluşturulan yönetim ve delege temsilcisi listesinde şu isimler yer aldı:



Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Kamil Gül, Mustafa Yaşar Yılmaz, Abdurrahman Ateşoğlu, Ahmet Durmaz



Yedek Üyeler: Hüseyin İnpınar, Mustafa Çobankara, Sedat Kaya, Adnan Onay



Delege Temsilcisi Asil: Kamil Gül, Muhammet Kavala, Mehmet Dursun Ertuğrul, Suat Özcan Kayrak



Delege Temsilcisi Yedek: Hüseyin Sami Yaşar, Mehmet Karapınarlı, Mehmet Zafer Sakallı, Yüksel Yiğit



Mavi liste ile yönetime aday olan Emin Öngel'in yönetim ve delege temsilcisi listesi şu isimlerden oluştu:



Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Emin Öngel, Mevlüt Korkmaz, Mustafa Karatepe, Muhammet Çetin



Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri; Muhsin Ertuğrul, Erol Yaşoğlu, Mustafa Ali Korkmaz, Mustafa Tan



Delege Asil Üyeleri; Emin Öngel, Erol Yaşoğlu, Bayram Ali Sarıoğlu, Mehmet Akça



Delege Yedek Üyeleri; Mehmet Altuntaş, Mevlüt Korkmaz, Mustafa Karatepe, Muhammet Çetin



BAŞKAN GÜL, GÜVEN TAZELEDİ



Oy kullanma işlemi saat 17'ye kadar devam etti. Daha sonra ise oyların sayımına geçildi. Açılan sandıklardan çıkan 288 oyun 218'ini mevcut Başkan Kamil Gül, 50'sini ise Emin Öngel aldı. Kullanılan 20 oy ise geçersiz sayıldı.



Yapılan seçimle Gül ve ekibine 4 yıllık yönetim için yetki verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA