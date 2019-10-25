25.10.2019 17:30

Söke ilçesinde Tariş 60 Nolu İncir Tarım Satış Kooperatifi'nin Genel Kurulu yapıldı.

Söke Tariş merkez idari binasında yapılan genel kurulda tek liste ile yapılan seçimde Yusuf Ene, yeniden başkanlığa seçildi.

Burada konuşma yapan Ene, 2006 yılında devraldığı bu görevi tek liste ile 14 yıldır devam ettirdiğini söyledi.

Ene, "Tüm üyelerimize bana ve yönetimime duydukları güvenlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu yıl da hem rekolte hem fiyatımız hem de kalitemiz çok güzeldi. Kooperatif ortaklarımızı tüccara ezdirmeyeceğiz ve piyasada denge unsuru olacağız." dedi.

Kaynak: AA