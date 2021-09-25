Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite toplantısı - Haberler
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Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite toplantısı

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Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite toplantısı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite toplantısı yapıldı.

Bakanlık ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi kapsamında; Süt Sığırcılığı Paydaş Danışma Grubu, Hububat Yetiştiriciliği Paydaş Danışma Grubu ve Kırsalda Kadın Paydaş Danışma Grubu faaliyetleri değerlendirildi. Toplantıda, Kadın çiftçiler ile Bursa'da başarılı Kadın Dernek ve Kooperatiflerine teknik gezilerin yapılması, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi teknik işbirliği projesi kapsamında girişimcilik eğitimi alan önder kadın çiftçilerle kurulan Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği'nin İl Müdürlüğümüz ve Ziraat Fakültesi işbirliğinde, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar gününde kadın çiftçiler çalıştayının Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kampüsünde gerçekleştirilmesi, paydaş danışma gruplarının 2021 yılı değerlendirme toplantılarının yıl sonunda yapılması karar altına alındı. - ESKİŞEHİR

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite toplantısı

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