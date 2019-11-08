08.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:37

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantı iki aşamalı olarak yapıldı. toplantının ilk aşamasında il-ilçe müdürlüğü personeline 2020 yılı yetki belgesi başvuruları ve destekleme başvuruları sırasında yapılacak işlemleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. İkinci aşamasında ise toplantıda üretici örgütleri ve ziraat odalarının başkanlarına ve temsilcilerine danışmanlık hizmetleri yetki belgesi başvurusu ve tarımsal yayım ve danışmanlık destekleme başvuruları sırasında neler yapılacağı, istihdam edilecek olan danışmanların çalışma şartları, işletmenin özellikleri gibi konularda bilgilendirmeler yapıldıktan sonra soru cevap şekline konular detaylı bir şekilde ele alındı. - BİLECİK

Kaynak: İHA