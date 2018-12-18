Tarımsal Ürünler Konusunda İşbirliği İçinde Olacağız"

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kentte üretilen tarım ürünlerinin pazarlanmasında ve kazanç elde edilmesinde kurumlarla işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

Şahin, İl Müdürlüğünde düzenlenen tanışma toplantısında yaptığı konuşmada, kentin Türkiye'deki çilek fidesi üretiminin yüzde 60'a yakınını, elma üretiminin yüzde 5'ini, ayçiçeği üretiminin çok büyük bir kısmını karşıladığını aktardı.

Tarımsal üretimin karşılığının alınmasının önemine dikkati çeken Şahin, "Hazırladığımız projelerde istişare yapacağız. Tarımsal ürünlerin pazarlamasında ve kazanç elde edilmesinde kurumlarla istişare ve işbirliği içinde olacağız." dedi.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş ise çiftçilerin sorunlarını dile getirdi.

2018 yılının Türkiye'deki çiftçiler açısından iyi geçmediğini ifade eden Güneş, "Dolar yüzde 50 arttı, gübre fiyatları yüzde 130 arttı. Biz çekirdeği 3,5 liradan satamazken Çin'den ithal ayçiçeği geliyor. Sorunlarımız çok fazla. Bunları ilgili Bakanlığa, yetkililere iletiyoruz ve bir an önce çare bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA