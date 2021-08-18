Tarımsal ürünler ekonomik gelire dönüşüyor
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Tarımsal ürünler ekonomik gelire dönüşüyor

Tarımsal ürünler ekonomik gelire dönüşüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ürünlerini satabilmeleri için Keçiören'in üç farklı noktasına 'Organik Köylü Pazarı' kurdu.

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ürünlerini satabilmeleri için Keçiören'in üç farklı noktasına 'Organik Köylü Pazarı' kurdu. Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin ekonomik anlamda değer bulması için ilçemizde "Organik Köylü Pazarı" kurulması için imkan sağladık. Çiftçilerimiz tarlada, bağda, bahçede, bostanda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri burada satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar" dedi.

Keçiören Belediyesi ilçedeki çiftçilere sağladığı tohum ve fide desteğinin ardından şimdi de üretilen ürünlerin satışı için Organik Köylü Pazarı kurulması için Ayvalı Fatih, Aktepe Perşembe ve Bağlum Pazar alanlarını çiftçilere tahsis etti. Çiftçilerin büyük bir memnuniyetle karşıladığı Organik Köylü Pazarı'nı yerinde inceleyen Başkan Altınok ise çiftçilerle sohbet ederek onlara bol kazanç temennisinde bulundu.

Altınok, Keçiören'de organik tarımsal üretimi teşvik ederek vatandaşın sağlıklı gıda tüketebilmesine imkan sağladıklarını kaydederken, çiftçilere verilen desteklerin her geçen yıl artarak devam edeceğini belirtti. - ANKARA

Tarımsal ürünler ekonomik gelire dönüşüyor
Tarımsal ürünler ekonomik gelire dönüşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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