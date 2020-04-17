Tarımsal üretiminde verim artışı bekleniyor
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güncel

Tarımsal üretiminde verim artışı bekleniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, tarımsal faaliyetler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde hız kesmeden sürdürülürken, buğday, arpa ve mercimekte yüksek rekolte bekleniyor.

17.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:54
Tarımsal üretiminde verim artışı bekleniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, tarımsal faaliyetler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde hız kesmeden sürdürülürken, buğday, arpa ve mercimekte yüksek rekolte bekleniyor.

Tarımın lokomotif sektör olduğu bölge illerinde çiftçiler, faaliyetlerine, tarım ve orman müdürlüklerince alınan tedbirlere harfiyen uyarak devam ediyor.

Çiftçiler, üretimin aksamaması için takvimine uygun şekilde yürüttükleri gübreleme ve ilaçlama çalışmalarını büyük oranda tamamladı.

Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin önemli hububat merkezlerinden 3 milyon dönümlük Mardin Ovası'nda verimden umutlu olduklarını söyledi.

Mahsulün gübrelenip, ilaçlandığını ifade eden Öter, yağışlı havanın devam etmesiyle bu yıl en bereketli mahsulü toplayacaklarını bildirdi.

Öter, buğday, mercimek, mısır, arpada dünyanın en kaliteli ürünlerinin bölgede yetiştiğini belirterek, ülkenin bu ürünlerdeki ihtiyacının yüzde 20'sinin Mardin Ovası'ndan karşılandığını aktardı.

Dünyanın yeni tip koronavirüsten kurtulmak için birçok şeyden feragat ettiğini ancak gıdadan feragat edilemeyeceğini dile getiren Öter, tarım sektörünün bu dönemde daha da büyük bir önem kazandığını vurguladı.

"Salgının tarımsal üründe yaşattığı endişe, alınan tedbir ve yağışlarla geride kaldı. Bir afet olmaması halinde geçen seneden daha fazla rekolte ve güzel mahsul bekleniyor." diyen Öter, şunları kaydetti:

"Çünkü geçen sene mısır geç biçildi, mahsulün bir kısmı yetişmedi, ekilemedi, rekolte düşük oldu, ekilmeyen alan çok oldu. Bu sene hangi gün ekim yapılacaksa, gübreleme yapılacaksa, iklim müsait oldu. Nisan yağmurları çok önemli. Bir yağmur daha yağarsa sulama konusunda bir sıkıntı kalmaz. Yağmasa da çiftçiler kuyulardan sulama yapar."

Buğday ve arpa verimi yüzde 20 artabilir

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl ildeki 695 bin 923 hektar tarım arazisinin yaklaşık 330 bin hektarında buğday, 40 bin hektarında arpa ve 63 bin hektarında kırmızı mercimek ekildi.

Hasat dönemine kadar iklim şartlarının normal seyretmesi durumunda buğday ve arpada geçen yıla oranla verimde yüzde 20 artış bekleniyor.

Mısır ve çeltikte yağış durumuna göre çiftçiler ekimi sürdürürken, meyvecilik, bağcılık, sebzecilik ve hayvancılık gibi faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla alınan tedbirler ve gerekli çalışmalar ekiplerce sürdürülüyor.

"Üretimde bir sıkıntı yok, işimizin başındayız"

Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Harmanlı Mahallesi'nde buğday ekiminin ardından ilaçlama yapan Kengerli Mahallesi Muhtarı ve üretici Aydın Alakuş, tarım ve orman müdürlükleri ile sürekli iletişim halinde olduklarını, üretime engel teşkil edecek bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin müsterih olmasını isteyen Alakuş, "Üretimde sıkıntı yok. İşimizin başındayız, merak etmeyin. Türkiye'ye sesleniyoruz, evde kalsınlar, evden çıkmasınlar. Çiftçiler olarak biz onları besleriz." dedi.

Tarımsal üretiminde verim artışı bekleniyor

Kaynak: AA

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