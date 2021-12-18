Tarımsal üretimde sevindirici haber Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) geldi. TMO; 2021 yılı ürün ekilişlerinin büyük ölçüde tamamlandığını, ekilebilir arazilerin tamamında üretime devamedildiğini belirterek yağışların da geçen seneye göre yüzde 32'nin üzerinde arttığını belirtti.

TMO, "Fenolojik Değerlendirme - Hububatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi"ni yayımladı.

Yeni sezon için umutlandıran verilerin yer aldığı rapora göre bu yıl kasım ayı yağışları geçen

yıl yağışlarının yüzde 32 üzerinde gerçekleşti. Yağışlar, mevsim normallerine göre ise hala

yüzde 21 altında bulunuyor. TMO yetkililerinden aldığımız bilgiye göre bu hesaplamaya son

bir haftada kaydedilen yağışlar dahil değil.

Söz konusu raporda kışlık hububat ekilişlerinin kasım ayı sonu itibarıyla yüzde 90

tamamlandığı belirtilerek "Ekilişlerin pamuk, ikinci ürün mısır ve şekerpancarı hasadını

müteakip aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanması beklenmektedir. Bölgelere göre değişmekle

birlikte buğday, arpa, mısır, yağlık bitkiler ve baklagil ürünleri arasında kısmi geçişler

yaşansa da ekilebilir arazilerin tamamında üretime devam edilmektedir." ifadelerine yer

verildi.

TMO; dap gübresi kullanımının azaldığı, üreticilerin taban gübresi olarak daha uygun fiyatlı

kompoze gübreler ile ilave destek verilen organomineral gübrelere yöneldiği tespitinde

bulundu.

TMO raporunda, 2021 yılı kasım ayı meterolojik verilerinin sonraki aylarda da olumlu

seyretmesi halinde geçen döneme göre daha iyi bir rekolte tablosunun gerçekleşebileceği

belirtildi.

TMO Fenolojik Değerlendirme raporu, meteorolojik veriler, merkez ve taşra teşkilatı teknik

personelinin tespitleri, üreticilerle yüz yüze görüşmeler ile ekim alanlarında yapılan

gözlemler değerlendirilerek hazırlanıyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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