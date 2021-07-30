Tarımsal Üretim Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmaz İlanı

TARIMSAL ÜRETİM YAPILMAK AMACIYLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İLANI (2. İLAN)Sıra NoTaşınmaz NoİlİlçeMahalle/KöyAdaParselYüzölçüm (m²)Kiraya Verilebilecek Yüzölçüm(m²)Rayiç Bedelin % 1, 5'iTaşınmaz Gruplandırma143010109995KütahyaMerkezSeydi Köyü1011080480. 251, 86480. 251, 8643.

TARIMSAL ÜRETİM YAPILMAK AMACIYLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İLANI (2. İLAN)

Sıra No

Taşınmaz No

İl

İlçe

Mahalle/Köy

Ada

Parsel

Yüzölçüm (m²)

Kiraya Verilebilecek Yüzölçüm(m²)

Rayiç Bedelin % 1, 5'i

Taşınmaz Gruplandırma

1

43010109995

Kütahya

Merkez

Seydi Köyü

101

1080

480. 251, 86

480. 251, 86

43. 203, 00

9 parça

2

43010111030

Kütahya

Merkez

Işıkkara Köyü

127

277

381. 033, 21

381. 033, 21

34. 305, 00

8 parça

3

43020106652

Kütahya

Altıntaş

Aydınlar

1203

1. 385. 553, 33

279. 073, 83

21. 894, 00

5 Parça

4

43030105170

Kütahya

Aslanapa

Yalnızsaray

113

2

39. 919, 48

39. 919, 48

2. 395, 46

1 Grup

5

43030105179

Kütahya

Aslanapa

Yalnızsaray

131

5

20. 794, 15

20. 794, 15

1. 247, 65

6

43070100058

Kütahya

Emet

Akpınar Mahallesi

601

31

119. 239, 39

119. 239, 39

7. 154, 36

2 parça

7

43120100594

Kütahya

Şaphane

Karakür

136

6

160. 550, 00

160. 550, 00

6. 682, 28

3 parça

8

43120101063

Kütahya

Şaphane

Kızılkoltuk

179

1

114. 500, 00

114. 500, 00

7. 191, 75

2 parça

9

43120101065

Kütahya

Şaphane

Kızılkoltuk

181

1

73. 000, 00

73. 000, 00

4. 927, 50

2 Parça

10

43130100361

Kütahya

Tavşanlı

Ali Köy - Zafer Mahallesi

101

602

23. 373, 85

23. 373, 85

1. 198, 97

Bir Grup

11

43130100368

Kütahya

Tavşanlı

Ali Köy - Zafer Mahallesi

101

893

18. 536, 77

18. 536, 77

834, 15

12

43130100374

Kütahya

Tavşanlı

Ali Köy - Zafer Mahallesi

101

906

11. 743, 74

11. 743, 74

528, 50

13

43130100405

Kütahya

Tavşanlı

Ali Köy - Zafer Mahallesi

101

1567

157. 763, 41

157. 763, 41

7. 099, 29

3 parça

Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazlar, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 67 ve 69 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Hazine taşınmazlarının tarımsal üretim yapılmak amacıyla kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 400 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, Hak sahibi olarak belirlenenlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle kiralanacaktır.

İdarece ilan edilen Hazineye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretim yapmak isteyen, taşınmazın bulunduğu il sınırları içerisinde kendisinin ve eşinin toprağı olmayan veya toplam 60 dönümden (60. 000 m²) daha az toprağı bulunan, ayrıca taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya en az üç yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet eden çiftçiler, anılan Tebliğin Ek-1'inde yer alan Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak 20 (yirmi) günlük ilan süresi içerisinde mesai saatleri içerisinde ilgili İdareye (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - Milli Emlak Müdürlüğü/ İlçe Milli Emlak Şefliği) başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru formları İdarece, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede ilan tarihinde geçerli olan mülkiyet ve ikamet durumu dikkate alınır. Her başvuru sahibi için; nüfus kaydı, ikamet, arazi varlığı, medeni durumu ve aile nüfusu bilgileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) yer alan bilgiler de kontrol edilmek suretiyle incelenerek başvuru sahibine ilişkin puanlama işlemi yapılır. MERNİS ve TAKBİS'ten alınan belgeler de eklenmek suretiyle bu Tebliğin Ek-2'sinde yer alan Başvuruların Öncelik Açısından Değerlendirilme Formu düzenlenir. Puanların eşitliği halinde, Ek-2'de yer alan kriterlerden "Arazi varlığı" na ilişkin ikinci bölüm puanlaması esas alınır. Bu puanların da eşitliği halinde sırasıyla Ek-2'de yer alan 1 ve 3 üncü bölümlerin puanı dikkate alınır. İlan edilen Hazineye ait tarım arazilerinin hangi başvuru sahibine kiraya verileceği kura usulüyle belirlenir. Başvuru sıralama listesi dikkate alınarak en yüksek puanı alandan başlamak üzere, ilan edilen taşınmaz/bölüm sayısı kadar başvuru sahibi değerlendirme süresinin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içerisinde kura çekimine davet edilir. Komisyon tarafından en yüksek puanı alandan başlamak üzere kura çekimi yapılarak taşınmazlara ilişkin hak sahibinin belirlenmesini müteakip 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendine göre kiralama işlemlerine başlanacaktır. İlk yıl tahmini kira bedeli; taşınmazın rayiç bedelinin yüzde birbuçuğudur. Hazine taşınmazları, 10 (on) yıla kadar kiraya verilebilir. Başvuruların 26. 07. 2021 - 16. 08. 2021 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar ilgili İdareye (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - Milli Emlak Müdürlüğü/ İlçe Milli Emlak Şefliği) yapılması gerekmektedir. İlan bilgileri http://www. milliemlak. gov. tr, www. kutahya. csb. gov. tr ve İlçe Kaymakamlıklarının Web adreslerinden görülebilir. İlan Olunur.

Kaynak: Habermetre