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Mahmut Demirtaş, Adana, Ekonomi, Haber

Tarımsal üretim kesintisiz sürüyor

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ülkenin içerisinde bulunduğu bu zorlu süreçte de her yıl olduğu gibi tarımsal üretimin kesintiye uğramadan devam ettiğini söyledi.

26.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:48
Tarımsal üretim kesintisiz sürüyor

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ülkenin içerisinde bulunduğu bu zorlu süreçte de her yıl olduğu gibi tarımsal üretimin kesintiye uğramadan devam ettiğini söyledi.

Vali Demirtaş, Türkiye'nin en verimli toprakları olan Çukurova'da iklim koşulları da elverişli olunca yıl boyu üretimin devam ettiğini söyledi.

Adana'nın 2019 yılında 2 milyon 757 bin ton tarla üretimi, 1 milyon 624 bin ton meyve üretimi, 1 milyon 40 bin ton örtü altı sebze ve 1 milyon 763 bin ton açıkta sebze üretimi ile bitkisel üretim değerinde Türkiye dördüncüsü olduğunu hatırlatan Vali Demirtaş, ülkenin içerisinde bulunduğu bu zorlu süreçte de her yıl olduğu gibi tarımsal üretimin kesintiye uğramadan aynı şekilde devam ettiğini belirtti.

Bir hafta önce soğan hasadının başladığını hatırlatan Vali Demirtaş, "Soğan hasadımız devam ediyor. 1-2 hafta içerisinde patates hasadımız başlayacak. Seralarımız üretimine devam ediyor. Buğdaylarımız yeşerdi hasada hazırlanıyor. Ayçiçeği ve pamuk ekimleri başladı. Çiftçilerimiz tarlalarında, bahçelerinde, bağlarında üretime devam ediyor. Kurulan yeni seralarımızda muz dikimleri yapılıyor. Meyve bahçelerimizde bitki besleme, bakım işleri yapılıyor" dedi.

İlk turfanda ürünlerin Adana'da hasat edildiğini belirten Vali Demirtaş, "Hal böyle olunca, bu dönemlerde dışarıdan tarımsal iş gücü ihtiyacı duyuluyor. Bu ihtiyacı karşılamak için ilimize diğer illerden mevsimlik tarım işçileri geliyor. Bu zorlu süreçte, İçişleri Bakanlığımızın mevsimlik tarım işçilerinin iller arası hareketliliğinin kontrol ve takibi için yayınlamış olduğu 6202 sayılı genelge kapsamında bulundukları ilde gerekli muayeneleri yapılan işçiler sağlıklı olmaları koşulu ile ilimize getiriliyorlar. Gelen işçilerin ilimizde barındıkları alanda Covid-19 tedbirleri kapsamında gerekli çalışmalar yapılıyor. İşçilerin sosyal mesafeye dikkat etmeleri, hijyen kurallarına uymaları konusunda gerekli bilgilendirmeler gerçekleştiriliyor. Daha sonra tarlada, bahçede çalışırken ve transferlerinde sosyal mesafelerini korumaları konusunda takipleri yapılıyor." dedi.

"Ürünlerimiz ülkenin dört bir yanına gönderiliyor"

Adana'da üretimin sorunsuz devam etmesi için iş birliği içinde çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Vali Demirtaş, "Hallerimiz açık, ürünlerimiz ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Çiftçilerimiz sahada Türkiye için üretiyor, bizler de onların bu süreci en iyi ve sorunsuz bir şekilde yürütmeleri için yanlarındayız. Hayvancılık faaliyetlerimiz de sorunsuz devam ediyor. Veteriner hekimlerimiz sahada hafta sonu dahil hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında aşılamalarını, kontrollerini yapıyorlar" dedi.

İl Pandemi Kurulunda tarımsal üretimin devamlılığı için kararlar aldıklarına da değinen Vali Demirtaş, "Ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında üretim yapan üreticilerimiz, üreticilerin bu işlerde çalıştırdığı tarım işçileri ile faaliyetlerin kesintisiz devamı için üretimde mücadeleye karar veren ziraat mühendisleri, bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri, tarım alet ve makinaları, bakım ve onarımını yapan işletme, tarımsal üretim için gerekli girdilerin lojistiğinde çalışan personeller işlerine devam ediyorlar. İnsanlarımız bu günlerde evde kalmak zorunda olsa da güvenilir gıdaya ulaşabilmek için çiftçilerimizin üretime devam etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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