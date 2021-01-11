Tarımsal üreticiye, KKYDP hibe desteklerinden faydalanma çağrısı
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Tarımsal üreticiye, KKYDP hibe desteklerinden faydalanma çağrısı

11.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:00
Tarımsal üreticiye, KKYDP hibe desteklerinden faydalanma çağrısı

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı 14. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı (KKYDP) kapsamında hibe yardımları için başvuruların başladığını belirtti.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı 14. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı (KKYDP) kapsamında hibe yardımları için başvuruların başladığını belirtti.

Tekin, yazılı açıklamasında, KKYDP kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine dair kararların Resmi Gazete'de yayımlandığını kaydetti.

Buna göre tarımsal ürün işleme, yeni tesis yapımı, yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin ayrıntılarının belli olduğunu ifade eden Tekin, şunları belirtti:

"Üreticiye, yapacağı yatırımların belirli bir miktarı için yüzde 50 hibe sağlayan bu desteklerden faydalanmak için başvurular alınmaya başlamıştır. Kırsal ekonomik altyapı yatırımları için başvurular 20 Şubat'ta, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar için başvurular 6 Mart'ta sona erecektir. Programla ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler, hibe başvurularını bakanlık tarafından yayımlanan söz konusu tebliğ, uygulama rehberi ve satın alma rehberine uygun olarak hazırlayarak 'www.tarimorman.gov.tr' internet adresinde yapabileceklerdir. Buna göre, tarımsal ürünlerin işlenmesinden, kurutulmasına, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına, yeni tesislerin yapımı ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu gibi konular hibe destekleri kapsamında değerlendirilecektir. İlimizde yeterli şartları sağlayan tüm üreticilerin bu desteklerden faydalanmaları için başvuruda bulunmaları önem taşımaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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