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Tarımsal Üretici Örgütleri Platformu oluşturuldu

Arıcılık sektörünü temsil eden tek kurum olan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin de aralarında bulunduğu, diğer üretim sektörleri ile 3'üncü Tarım ve Orman Şurası'nda oluşan ortak konsensüs gereği;

Tarımsal Üretici Örgütleri Platformu oluşturuldu
28.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:26

Arıcılık sektörünü temsil eden tek kurum olan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin de aralarında bulunduğu, diğer üretim sektörleri ile 3'üncü Tarım ve Orman Şurası'nda oluşan ortak konsensüs gereği; Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde danışma platformu oluşturulması yönünde tavsiye kararı alınmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı karar üzerine, Tarımsal Üretici Örgütleri Danışma Platformu'nu oluşturdu.

Sahadaki verileri sağlıklı bir şekilde almak amacıyla kurulan danışma platformuna ilişkin resmi yazı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal faaliyet yürüten üretici örgütlerine gönderildi.

Yazı da şu sözlere yer verildi; "Tarımsal alanda faaliyet yürüten üretici örgütleri ile Bakanlık birimleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, taleplerinin değerlendirilmesi, Bakanlık politikaları ve sektörle ilgili paylaşımların yapılabilmesi amacıyla ilgi makam oluru çerçevesinde, 'Tarımsal Üretici Örgütleri Danışma Platformu (TÜÖDAP)' oluşturulmuştur. Bu kapsamda; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM), Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BUGEM), Bitki Sağlığı Genel Müdürlüğü (BSGM), Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM), Devlet Su İşleri (DSİ), Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Genel Müdürleri doğal üyesi ve bununla birlikte Bakanlığımız bünyesinde kurulan ve faaliyet gösteren üretici örgütlerin Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanları daimi temsilcileri olarak belirlenmiştir."

Oluşturulan platform sayesinde, Tarım Bakanlığı tarafından sahadaki tarımsal faaliyetler hakkında daha sağlıklı veriler elde edilmiş olacak. Arıcılık sektörünün yetkili temsilcisi TAB olarak; sektörel talepler, arıcılık özelinde Bakanlık nezdinde oluşturulacak politikalar ve sektörle ilgili paylaşımlarımız üyesi olduğumuz Tarımsal Üretici Örgütleri Danışma Platformu'na (TÜÖDAP) daimi temsilcisi olan Genel Başkan Ziya Şahin aracılığıyla iletilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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